Barcelona (SID) - Mit einem sechsten Platz im Nationenpreis-Finale von Barcelona haben die deutschen Springreiter die grüne Saison beendet. Die deutsche Meisterin Simone Blum (Zolling) mit Alice, der dreimalige Weltcupgewinner Marcus Ehning (Borken) mit Pret a Tout, Laura Klaphake (Steinfeld) mit Catch me if you can und Andreas Kreuzer (Herford) mit Calvilot hatten mit neun Fehlerpunkten keine Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.

"Wir hatten uns mehr erhofft, aber heute lief es einfach von Anfang an nicht", sagte Bundestrainer Otto Becker: "Wir haben wieder gesehen, dass die Qualität da ist, aber die Erfahrung fehlt. Wir hatten drei richtig junge Leute dabei, die zum ersten Mal hier geritten sind. Am Ende müssen wir mit dem Ergebnis zufrieden sein, und das sind wir auch."

Den letzten Wettbewerb der Nationenpreisserie 2017 gewannen die Niederlande. In der Besetzung Jur Vrieling mit Glasgow, Michel Hendrix mit Baileys, Marc Houtzager mit Calimero und Harrie Smolder mit Don VHP siegte die Oranje-Equipe mit nur einem Zeitfehler vor den USA (4) und Belgien (4).