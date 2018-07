Peking (SID) - Fed-Cup-Spielerin Carina Witthöft ist beim WTA-Turnier in Peking bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 22-Jährige aus Hamburg, die sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, verlor in der ersten Runde gegen die an Nummer elf gesetzte Agnieszka Radwanska 5:7, 3:6. Die Polin verwandelte nach 1:57 Stunden ihren ersten Matchball.

Am Sonntag sind zudem noch Julia Görges (Bad Oldesloe) und Andrea Petkovic (Darmstadt) im Einsatz. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel hatte bereits am Samstag mit einem 6:2, 7:5 über die Japanerin Naomi Osaka die zweite Runde erreicht.