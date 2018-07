Dhaka (AFP) Ein Regierungsvertreter aus Myanmar hat am Montag die Bereitschaft bekräftigt, ins benachbarte Bangladesch geflüchtete Mitglieder der Rohingya wieder zurückzunehmen. Eine erste Gesprächsrunde zwischen ihm und einem Vertreter von Myanmars De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sei in "freundlicher" Atmosphäre verlaufen, sagte Bangladeschs Außenminister A.H. Mahmood Ali am Montag in Dhaka. Demnach wollten beide Seiten zunächst eine gemeinsame Arbeitsgruppe einrichten, um die Rückführung zu koordinieren.

