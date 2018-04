Köln (AFP) Ein Unbekannter hat in einer Kölner Pfarrkirche blasphemische Worte mit Bezug zum Satanskult auf die Wände und mehrere Hakenkreuze auf ein Kruzifix geschmiert. Ein Zeuge hatte die Schmierereien an der Kirche Sankt Agnes in der Innenstadt am Samstag bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert, wie die Ermittler am Montag mitteilten.

