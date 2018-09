Berlin (AFP) Nach der historischen Schlappe bei der Bundestagswahl sieht SPD-Generalsekretär Hubertus Heil dringenden Reformbedarf in seiner Partei. "Erneuerung tut not", sagte Heil am Montag im ARD-"Morgenmagazin" vor einer Präsidiumssitzung der Sozialdemokraten in Berlin. Die Parteispitze will dort über Konsequenzen aus dem Wahlergebnis von 20,5 Prozent beraten. Der Generalsekretär bekräftigte, dass die SPD den Erneuerungsprozess in der Opposition angehen werde.

