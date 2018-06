Straßburg (AFP) Der Konflikt um das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien wird auch das Europaparlament beschäftigen. Zum Auftakt der Oktober-Plenarsitzung setzten die Abgeordneten am Montagnachmittag eine Dringlichkeitsdebatte zu dem Thema auf die Tagesordnung. Sie soll am Mittwochnachmittag stattfinden. Das Plenum folgte damit einem Antrag mehrerer Fraktionen. Zuvor hatten mehrere Abgeordnete gefordert, die EU müsse zwischen Madrid und der katalanischen Regionalregierung vermitteln.

