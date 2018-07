Las Vegas (dpa) - Der Schütze in der US-Stadt Las Vegas hat 50 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Das teilte Bezirkssheriff Joseph Lombardo mit. Wie Lombardo weiter sagte, wurden in dem Hotelzimmer, von dem aus der Schütze auf Konzertbesucher feuerte, mehrere Waffen gefunden. Die Begleiterin des Täters, der nach den Schüssen von Polizisten getötet worden war, sei gefunden worden. Der Schütze wurde von der Polizei als der 64 Jahre alte Steven Paddock identifiziert. Die Polizei sucht auch eine Frau, die sich mit dem Todesschützen in einem Hotelzimmer aufgehalten haben soll.

