Las Vegas (dpa) - Ein Todesschütze hat bei einem Musikfestival in Las Vegas mindestens 58 Menschen umgebracht und mehr als 500 verletzt. Er schoss aus einem oberen Stockwerk des Mandalay Bay Hotels. Dann tötete er sich selbst. Das Motiv ist noch völlig unklar. Einen Zusammenhang mit einer internationalen Terrororganisation gibt es laut FBI nicht. Zuvor hatte die Terrormiliz IS die Tat für sich reklamiert. Schütze war nach Polizeiangaben ein 64 Jahre alter US-Bürger, der in der Nähe von Las Vegas lebte.

