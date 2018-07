Washington (AFP) Nach dem Attentat von Las Vegas mit mehr als 50 Toten hat US-Präsident Donald Trump sein Land zur Geschlossenheit aufgerufen. "In Momenten der Tragödie und des Horrors kommt Amerika als Einheit zusammen. Dies hat es immer getan", sagte Trump am Montag in einer Ansprache im Weißen Haus. "Unsere Einheit kann nicht vom Bösen erschüttert werden, unsere Bande können nicht von Gewalt zerrissen werden", fügte er hinzu.

