Frankfurt/Main (SID) - Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff erwartet im "Endspiel" der WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland einen heißen Tanz. Die Mannschaft müsse sich "auf harten Kampf und einen hochmotivierten Gegner" einstellen, sagte Bierhoff am Dienstag beim Treffen in Frankfurt/Main.

"Vielleicht werden sie am Anfang versuchen, uns einzuschüchtern, da müssen wir gegenhalten", sagte Bierhoff, der die DFB-Elf im Vorteil sieht: "Sie haben die qualitativen Mittel nicht, die unsere Spieler haben. Wenn wir konsequent unser Spiel durchziehen und unsere Qualitäten einbringen, bin ich guter Dinge. Wir wollen natürlich den letzten Schritt machen."

Ein Punkt würde dem Tabellenführer der Gruppe C (24 Punkte) beim Verfolger (19) für das Ticket nach Russland 2018 reichen. Zum Abschluss der Qualifikation ist am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Kaiserslautern Aserbaidschan der Gegner. "Wir wollen die Qualifikation souverän beenden und zwei Siege einfahren", sagte Bierhoff.

Persönlich habe er "ganz gute Erinnerungen" an Nordirland, wo er in der WM-Quali im August 1997 als Joker einen Dreierpack binnen sechs Minuten schnürte. "Das ist mal ganz gut gelaufen. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder einen dabei haben, der einen Hattrick schießt", sagte er.

Zu den zahlreichen Ausfällen sagte Bierhoff: "Die Monate Oktober und November sind immer schwer für uns. Deshalb sind wir dankbar, dass wir durch den Confed Cup gute Alternativen haben. Wir haben genug Spieler, die die Qualität haben, deshalb war es uns wichtiger, Spielern eine Pause zu geben, wenn sie im Aufbau waren wie Mario Götze zum Beispiel."