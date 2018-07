Köln (SID) - Die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev, Julia Görges und Andrea Petkovic schlagen in Peking auf. Der an Nummer zwei gesetzte Zverev trifft in der ersten Runde auf den Briten Kyle Edmund. Fed-Cup-Spielerin Görges spielt gegen Barbora Strycova, die von der Aufgabe der spanischen Weltranglistenersten Garbine Muguruza profitierte. Petkovic bestreitet ihre Achtelfinalpartie gegen die ehemalige Branchenführerin Karolina Pliskova aus Tschechien.

Die Adler Mannheim sind in der Eishockey-Champions-League ab 19.00 Uhr beim dänischen Vertreter Esbjerg Energy zu Gast. Mit einem Sieg wäre der frühere deutsche Meister vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Meister Red Bull München, der um 18.00 Uhr gegen Brynäs IF aus Schweden spielt, steht bereits in den Play-offs. Die Grizzlys Wolfsburg treffen auf Red Bull Salzburg.