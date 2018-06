Frankfurt/Main (AFP) Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist weiter auf Rekordjagd. Am Mittwochvormittag kletterte der Index vorübergehend auf ein neues Allzeithoch von 12.976,24 Punkten - und lag damit nur knapp unterhalb der symbolisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke. In den Handel gestartet war der Index der 30 wertvollsten börsennotierten deutschen Unternehmen am Morgen mit 12.955,89 Punkten.

