Berlin (dpa) - Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl beraten die Fraktionen über die künftige Sitzordnung im Parlament sowie die Aufteilung von Abgeordnetenbüros und Fraktionsräumen. Der sogenannte Vor-Ältestenrat des Parlamentes unter Leitung des scheidenden Bundestags-Präsidenten Norbert Lammert will mit Vertretern der aktuell sechs Fraktionen eine Einigung ausloten. Ob es bereits in dieser ersten Runde eine Einigung gibt, ist zu Beginn der Gespräche offen. Die konstituierende Sitzung des neuen Bundestags muss spätestens am 24. Oktober erfolgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.