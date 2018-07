Berlin (AFP) Coca-Cola schließt sein Werk im thüringischen Weimar. Das "gesunkene Verkaufsvolumen von PET-Mehrwegflaschen" habe zu Überkapazitäten in der Produktion geführt, teilte der Getränkehersteller am Mittwoch zur Begründung mit. Nur mit der Abfüllung von Glasflaschen könne der Standort aber nicht betrieben werden. In Weimar sind demnach 178 Jobs betroffen und 66 weitere in anderen Bereichen.

