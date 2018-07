Mannheim (AFP) Weil er offenbar "aus Neugierde" eine Drohne über einer Unfallstelle mit einem brennenden Auto fliegen ließ, ermittelt die Polizei in Baden-Württemberg gegen einen 34-Jährigen. Der Mann habe derzeitigen Erkenntnissen zufolge die Drohne Ende September im Rhein-Neckar-Kreis zum Unglücksort geschickt und später Filmaufnahmen in sozialen Medien veröffentlicht, teilte die Polizei in Mannheim am Mittwoch mit. Dort brannte demnach ein Auto nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

