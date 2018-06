Berlin (AFP) Vor der ersten öffentlichen Anhörung der Chefs von Bundesnachrichtendienst (BND), Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und Militärischem Abschirmdienst (MAD) hat der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), Clemens Binninger (CDU), die Erwartungen gedämpft. "Das ist kein Verhör, keine Zeugenvernehmung", sagte Binninger am Mittwoch in Berlin. Bei der dreistündigen Befragung von BND-Chef Bruno Kahl, BfV-Chef Hans-Georg Maaßen und MAD-Chef Christof Gramm durch das PKGr am Donnerstag gelte die Geheimhaltungspflicht für vertrauliche Vorgänge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.