Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Einsatz für Mitmenschen als "nationale Angelegenheit" bezeichnet. "Das Gemeinwesen lebt davon, dass immer wieder Menschen den bequemen Beobachtungsposten verlassen, auf dem man so herrlich alles analysieren, kritisieren und ausdiskutieren kann, und sich einmischen und aktiv werden", sagte Steinmeier am Mittwoch laut Redemanuskript bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an 30 Bürger im Berliner Schloss Bellevue.

