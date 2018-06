Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Entbindungen in Krankenhäusern ist das fünfte Jahr in Folge gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es 761.777 Geburten in Krankenhäusern. Dies waren 6,3 Prozent mehr als im Jahr 2015, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Jahr 2011 handelte es sich demnach sogar um eine Steigerung von 18,6 Prozent.

