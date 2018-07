Madrid (AFP) Angesichts der Massenproteste in Katalonien schaltet sich erstmals Spaniens König Felipe VI. ein. Der Monarch will am Dienstagabend um 21.00 Uhr eine Rede an die Nation halten. Am Sonntag hatten die Katalanen trotz der klaren Warnungen der Regierung in Madrid ein Referendum über die Unabhängigkeit der nordostspanischen Region abgehalten.

