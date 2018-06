Belfast (SID) - Bundestrainer Joachim Löw plant im "Endspiel" der WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland mit Rückkehrer Jerome Boateng. "Jerome hat signalisiert, dass er sich gut fühlt nach langer Verletzungspause. Man muss vorsichtig sein mit der Belastung, aber meine Idee ist es schon, dass er von Beginn an spielt", sagte Löw am Mittwoch.

Im Tor wird Marc-Andre ter Stegen wie zuletzt Kapitän Manuel Neuer vertreten. Boateng wird im Windsor Park an der Seite seines Münchner Klubkollegen Mats Hummels im Abwehrzentrum verteidigen, rechts ist in Joshua Kimmich ebenfalls ein Münchner gesetzt. Erste Option als Ersatz für den verletzten Jonas Hector links ist der Berliner Marvin Plattenhardt.

Im Mittelfeld drängt sich neben Toni Kroos und Sebastian Rudy der Schalker Leon Goretzka auf, auf den Außen dürften Ersatzkapitän Thomas Müller und Julian Draxler zum Zuge kommen. Vorne fehlen Löw in Timo Werner und Mario Gomez die etatmäßigen Spitzen. Es sei "vorstellbar", sagte Löw, dass Lars Stindl und Sandro Wagner gemeinsam stürmten, wahrscheinlicher ist aber, dass der wendigere Stindl gegen kantige Nordiren den Vorzug bekommt. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Nordirland: McGovern/Norwich City (33 Jahre/24 Länderspiele) - Conor McLaughlin/FC Millwall (26/28), McAuley/West Bromwich Albion (37/72), Jonny Evans/West Bromwich Albion (29/63), Daniel Lafferty/Sheffield United (27/13) - Dallas/Leeds United (26/24), Davis/FC Southampton (32/97), Norwood/FC Fulham (26/48), Brunt/West Bromwich Albion (32/61) - Kyle Lafferty/Heart of Midlothian (28/64), Washington/Queens Park Rangers (25/12). - Teammanager: O'Neill

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (25/16) - Kimmich/Bayern München (22/22), Boateng/Bayern München (29/67), Hummels/Bayern München (28/58), Plattenhardt/Hertha BSC (25/3) - Goretzka/Schalke 04 (22/10), Rudy/Bayern München (27/21) - Müller/Bayern München (28/87), Kroos/Real Madrid (27/78), Draxler/Paris St. Germain (24/37) - Stindl/Borussia Mönchengladbach (29/7). - Trainer: Löw

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)