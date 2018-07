Zürich (SID) - Die Wiederholung des WM-Qualifikationsspiels zwischen Südafrikas Fußball-Nationalmannschaft und dem Senegal findet am 10. November (Freitag) statt. Den Termin für die Begegnung, die nach der Annullierung des ursprünglichen Duells (2:1) vor Jahresfrist wegen Manipulation durch den damaligen Schiedsrichter Joseph Lamptey (Ghana) neu angesetzt werden musste, gab der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt. Schauplatz des Spiels nach Abschluss der regulären Ausscheidungsspiele in der Afrika-Gruppe D ist Polokwane.

Durch die Anfang September verfügte Wiederholung der Begegnung darf sich vor allem der Senegal noch große Hoffnungen auf den für die WM-Teilnahme notwendigen Gruppensieg machen. Die Westafrikaner liegen im Rennen um das Ticket nach Russland nur einen Zähler hinter dem punktgleichen Führungsduo Burkina Faso und Kapverden, haben allerdings erst drei Spiele und damit eine Partie weniger in der Wertung. Der frühere WM-Gastgeber Südafrika hingegen rangiert mit nur einem Punkt aus den bisherigen drei gültigen Begegnungen auf dem vierten und letzten Platz.

Die FIFA hatte die Wiederholung nach der Bestätigung ihrer lebenslangen Sperre für Lamptey durch den internationalen Sportgerichtshof CAS angesetzt. Der Unparteiische hatte in der ersten Auflage Südafrika nachweislich mit Vorsatz bevorteilt und dabei einen offenkundig unberechtigten Handelfmeter für die Kaprepublik gepfiffen.