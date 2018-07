Paris (SID) - Die französische Fußball-Nationalmannschaft muss bei den beiden letzten WM-Qualifikationsspielen in Bulgarien am Samstag und gegen Weißrussland am Dienstag (beide 20.45 Uhr) auf Außenverteidiger Layvin Kurzawa verzichten. Der 25-Jährige vom französischen Spitzenklub Paris St. Germain hatte im Training am Montag eine Verletzung im linken Knie erlitten. Für Kurzawa, der bei PSG Teamkollege von Weltmeister Julian Draxler und Torwart Kevin Trapp ist, rückt Jordan Amavi von Olympique Marseille nach.

Die Franzosen führen ihre Qualifikationsgruppe A mit 17 Punkte vor Schweden (16) und den Niederlanden (13) an. Als Gruppensieger wäre das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps sicher für Russland qualifiziert, ansonsten droht Frankreich der Umweg über die Play-offs.