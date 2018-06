Suleimanija (AFP) Für die Präsidentenwahl in der kurdischen Autonomieregion im Nordirak hat der Oppositionspolitiker Mohammed Tofik Rahim als einziger seine Kandidatur registriert. Rahim sei der einzige Kandidat, der bis zum Ablauf der Registrierungsfrist die notwendigen Dokumente eingereicht habe, sagte ein Sprecher der Wahlkommission in der Regionalhauptstadt Erbil am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

