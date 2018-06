Düsseldorf (dpa) - Nach einem brutalen Angriff mit einem Schlagstock am Montagabend hat die Polizei in Düsseldorf einen 20-jährigen Intensivtäter festgenommen. Der Mann sei bereits mehrfach als Gewalttäter in Erscheinung getreten, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Zeuge habe ihn wiedererkannt. Der Verdächtige soll einem 31-Jährigen an einem S-Bahnhof am Montagabend durch Tritte und Hiebe mit einem Schlagstock lebensbedrohliche Kopfverletzungen zugefügt haben. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

