New York (AFP) Die Vereinten Nationen wollen die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen auf ihre jährliche schwarze Liste über Verletzungen von Kinderrechten aufnehmen. Die Koalition sei allein im vergangenen Jahr für den Tod von 683 Kindern verantwortlich gewesen, hieß es in einem Entwurf des Berichts, der der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Es gibt demnach 38 bestätigte Angriffe der Militärkoalition auf Schulen oder Krankenhäuser.

