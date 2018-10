Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Todesschützen von Las Vegas und der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Auf die Frage eines Journalisten, ob er das Bekenntnis der Dschihadistengruppe für echt halte, sagte Trump am Dienstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One: "Ich habe keine Ahnung."

