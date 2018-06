Berlin (AFP) Der als Alterspräsident für die konstituierende Sitzung des Bundestags vorgesehene FDP-Politiker Hermann Otto Solms plädiert für die Abschaffung eines starren Renteneintrittsalters. "Ich bin generell gegen ein Renteneintrittsalter", sagte der 76-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagsausgaben). "Wer es will und kann, soll im Rahmen seiner Möglichkeiten und Kräfte arbeiten dürfen, so lange und so viel er will. Das ist die freie Entscheidung jedes Einzelnen."

