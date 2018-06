Düsseldorf (AFP) Nordrhein-Westfalen wird zunehmend zum Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden. Seit dem Putschversuch in der Türkei hätten sich die Spannungen zwischen türkischen Nationalisten und kurdischstämmigen PKK-Anhängern erheblich verschärft, erklärte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts in Düsseldorf. 2016 seien 205 entsprechende Straftaten begangen worden, im Vergleich zum Jahr 2015 sei dies fast eine Vervierfachung.

