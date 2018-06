Dresden (SID) - Ein Wechsel des Offensivspielers Aias Aosman von Dynamo Dresden nach Dubai hat sich zerschlagen. Der 22-Jährige nahm am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten teil, nachdem der gebürtige Syrier mit Erlaubnis des Vereins zu Vertragsgesprächen an den Persischen Golf geflogen war.

Laut Aosman habe es aus Dubai sowohl für ihn als auch für Dynamo ein "sehr gutes Angebot" gegeben. Der dribbelstarke Mittelfeldspieler hat in der laufenden Saison in sechs Spielen zwei Treffer erzielt.

"Die ganze Angelegenheit war im Vorfeld sauber zwischen uns abgeklärt. Der Trainer und ich haben Aias' Wunsch entsprochen und ihn für die Gespräche freigestellt", sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Minge: "Am Ende hatten Aias und wir keinen Einfluss darauf, dass der Transfer aufgrund der Kurzfristigkeit nicht zustande gekommen ist." Der Spieler werde sich nun "bei uns weiter voll reinhängen und alles für die Mannschaft geben".