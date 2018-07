Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat ein Testspiel gegen Drittligist Fortuna Köln 4:0 (3:0) gewonnen. Im Ulrich-Haberland-Stadion erzielten Marlon Frey (9.), Kapitän Lars Bender (15.) sowie Kevin Volland (52.) die Treffer für die Werkself. Hinzu kam ein Eigentor von Cedric Mimbale (28.).

Bayer-Trainer Heiko Herrlich nutzte den Test vor dem kommenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 15. Oktober vor allem, um einige Akteure aus der zweiten Reihe zu testen. Unter anderem kam Routinier Stefan Kießling (33), der in der Bundesliga derzeit keine Rolle mehr spielt, in der Schlussphase zum Einsatz.