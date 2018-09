Rom (AFP) In Italien haben 40 Prozent aller Erwachsenen laut einer OECD-Studie ein niedriges Bildungsniveau. Mehr als 13 Millionen erwachsene Italiener könnten schlecht rechnen und Texte verstehen, hieß es in der am Donnerstag vorgestellten Studie der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die OECD bezeichnete die Ergebnisse als "großes Problem in Italien".

