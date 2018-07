Stockholm (dpa) - Am Mittag wird klar sein, wer in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Im vergangenen Jahr hatte überraschend der Musiker Bob Dylan die prestigeträchtige Auszeichnung bekommen. In den vergangenen Tagen hatten Jurys in Stockholm schon Preisträger in Medizin, Physik und Chemie gekürt. In Oslo wird dann morgen der Friedensnobelpreisträger präsentiert.

