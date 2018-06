Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn hat am Donnerstagnachmittag wegen des nahenden Sturms "Xavier" vorerst auch die wichtigen Fernverkehrsstrecken Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg eingestellt. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit. Das Sturmtief hatte zuvor den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland lahmgelegt.

