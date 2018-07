College Station (dpa) - Alle fünf noch lebenden ehemaligen US-Präsidenten wollen gemeinsam ein Benefizkonzert für die Hurrikan-Geschädigten in den Bundesstaaten Texas und Florida und im US-Außengebiet Puerto Rico besuchen.

Das teilte laut Medienberichten die Verwaltung der Präsidentenbibliothek von George H.W. Bush am Mittwoch (Ortszeit) in US-Bundesstaat Texas mit.

Bei dem Konzert am 21. Oktober in der Stadt College Station treten überwiegend Country-Musiker auf. Die Einnahmen fließen den Angaben zufolge auf das Konto des von Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush und Jimmy Carter gegründeten Spendenaufrufs "One American Appeal" zur Unterstützung der Opfer der jüngsten Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria".

"Es ist wichtig, dass all jene, die von diesen verheerenden Stürmen getroffen wurden, wissen, dass wir auf der langen Strecke der Erholung bei ihnen sind, auch wenn der Weg dahin unendlich zu sein scheint", sagte George H.W. Bush.

Die Hurrikan-Saison hatte in diesem Jahr zwischen Ende August und Mitte September besonders verheerende Folgen für den Westatlantik. Dutzende Menschen starben, Häuser wurden zerstört und Straßen unter Wasser gesetzt. In Puerto Rico fiel im gesamten Land der Strom aus.

