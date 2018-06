Berlin (AFP) Die Grünen-Politikerin Claudia Roth möchte Bundestagsvizepräsidentin bleiben. Sie bewerbe sich um das Amt "aus einer tiefen demokratiepolitischen Überzeugung heraus", schrieb Roth nach einem Bericht der "tageszeitung" (Samstagsausgabe) an die Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion. Diese will am Dienstag über die Nominierung entscheiden.

