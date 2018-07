Berlin (AFP) Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter will sich erneut als Parteichefin zur Wahl stellen. "Ich werfe meinen Hut in den Ring", sagte Peter am Freitag dem "ARD-Hauptstadtstudio". Die Grünen-Spitze soll nach derzeitigem Stand auf einem Parteitag Ende Januar neu gewählt werden. Peter hat das Amt seit Oktober 2013 gemeinsam mit Cem Özdemir inne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.