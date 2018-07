Paris (AFP) Der scheidende Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat eine positive Bilanz seiner achtjährigen Amtszeit gezogen und seine Politik gegen Kritik aus der EU verteidigt. "Europa wäre nicht in einer besseren Lage, wenn es Deutschland schlechter ginge", sagte Schäuble in einem am Freitag in Auszügen veröffentlichten Interview des französischen Radiosenders France Inter, das Samstagfrüh ausgestrahlt wird.

