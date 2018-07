Suzuka (SID) - Formel-1-Pilot Carlos Sainz jr. muss am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) mit dem Handicap einer 20-Plätze-Strafe in den Großen Preis von Japan starten. Am Toro Rosso des Spaniers wurden vor dem Training bereits der fünfte Verbrennungsmotor, der fünfte Turbolader und die sechste Energierückgewinnungseinheit (MGU-H) der laufenden Saison eingebaut. Durch das Erreichen dieser nicht erlaubten Marken ergibt sich die obligatorische Sanktion, Sainz wird in der Startaufstellung zurückversetzt.

In der ersten Trainingssession in Suzuka sorgte Sainz für eine längere Unterbrechung, als er die Kontrolle über seinen Boliden verlor und heftig in die Streckenbegrenzung krachte. Der 23-Jährige blieb dabei offenbar unverletzt.