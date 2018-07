Gibraltar (SID) - Kein klarer Favorit beim Großen Preis der Formel 1 in Japan: Auch die Buchmacher sehen Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und Sebastian Vettel im Ferrari in Suzuka auf Augenhöhe. Sportwettenanbieter bwin notiert für beide Titelkandidaten vor dem Rennen am Sonntag (7.00 Uhr MESZ) eine Sieg-Quote von 2,50.

Im Kampf um die Weltmeisterschaft liegt WM-Spitzenreiter Hamilton allerdings mit Quote 1,10 klar auf Platz eins. Holt Vettel doch noch seinen fünften Titel, zahlt der Sportwettenanbieter das Sechsfache des Einsatzes aus. Hamilton geht mit einem Vorsprung von 34 Punkten in das 16. von 20 Saisonrennen.