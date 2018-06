Köln (SID) - Kilian Ludewig steht der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Indien nicht zur Verfügung. Der Spieler von RB Leipzig hat sich im Training am Knie verletzt. DFB-Trainer Christian Wück nominierte Josha Vagnoman vom Hamburger SV nach. Die DFB-Auswahl trifft am Samstag (13.30 Uhr MESZ/Eurosport) zum Auftakt auf Costa Rica.

"Mit Josha haben wir einen Spieler nachnominiert, der auf einer ähnlichen Position wie Kilian agiert und seine Qualitäten mit dem Hamburger SV in der Junioren-Bundesliga bereits mehrfach nachgewiesen hat", sagte Wück.