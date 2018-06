Tokio (AFP) Bei einem Familiendrama in Japan sind fünf Kinder und ihre Mutter ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Vater anschließend festgenommen, weil er eine Tochter erstochen und danach ein tödliches Feuer gelegt haben soll. Der 32-Jährige habe sich gestellt und gestanden, den Brand in der Wohnung der Familie in Hitachi etwa hundert Kilometer nördlich von Tokio gelegt zu haben.

