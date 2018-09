Ottawa (AFP) Die kanadische Regierung will Ureinwohner finanziell entschädigen, die ab den 60er Jahren ihren Eltern entrissen und in fremde Familien gegeben oder von diesen zwangsadoptiert wurden. Die für die Beziehungen zu den Ureinwohnern zuständige Ministerin Carolyn Bennett erklärte am Freitag, maximal 800 Millionen kanadische Dollar (550 Millionen Euro) stünden als Entschädigungssumme zur Verfügung. Davon sind 50 Millionen Dollar für die Gründung einer "Versöhnungsstiftung" vorgesehen.

