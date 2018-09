Moskau (AFP) Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Bus in Russland sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zum Freitag in der Region Wladimir nordöstlich von Moskau, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde der Region berichtete. Bei den Opfern handelte es sich nach Angaben des regionalen Innenministeriums ausschließlich um Businsassen.

