Cleveland (SID) - Die Cleveland Indians und die Houston Astros sind zum Auftakt der Play-offs in der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In den Division Series der American League gewann Vorjahresfinalist Cleveland mit 4:0 gegen Rekordmeister New York Yankees, die Astros besiegten die Boston Red Sox 8:2.

In der National League treffen in der Nacht zum Samstag die Los Angeles Dodgers auf die Arizona Diamondbacks, Titelverteidiger Chicago Cubs ist bei den Washington Nationals zu Gast.

Die sogenannten Division Series werden nach dem best-of-five-Modus ausgetragen und entsprechen dem Viertelfinale. An den Championship Series der beiden Ligen (Halbfinale) wird best of seven gespielt, ebenso in der World Series (Finale), die zwischen den Meistern der American und der National League bestritten wird.