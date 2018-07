Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat zum Kampf gegen sexuelle Gewalt im Internet aufgerufen. Alle Bestandteile der Gesellschaft, besonders die Kirche, müssten auf das Problem aufmerksam machen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag bei einem Treffen mit Vertretern von Technologieunternehmen, Soziologen und Anwälten. Unter Anspielung auf die zahlreichen Missbrauchsfälle in der Kirche stellte Franziskus die Frage: "Haben wir in den vergangenen Jahren vielleicht nicht genügend verstanden, dass es ein sehr schwerer Fehler ist, die Realität des sexuellen Missbrauchs zu verbergen?"

