Oslo (SID) - Der norwegische Fußballverband (NFF) geht in Sachen Lohngleichheit für Männer und Frauen mit gutem Beispiel voran. Der NFF beschloss am Samstag, das Honorar für die Nationalspielerinnen an das ihrer männlichen Kollegen anzugleichen.

Wie der NFF mitteilte, sollen die Spielerinnen ab nächstem Jahr insgesamt sechs Millionen Norwegische Kronen (640.000 Euro) für ihre Auftritte im Nationaltrikot bekommen. Zuvor belief sich die Summe auf knapp die Hälfte (3,1 Millionen Kronen). Für die gleichwertige Bezahlung tritt das norwegische Männer-Team 550.000 Kronen ab, die der Auswahl durch Werbeaktivitäten zur Verfügung stehen.

Solch eine Regelung sei international einzigartig, sagte Joachim Walltin, Chef der norwegischen Fußballspieler-Vereinigung. Neben der höheren finanziellen Unterstützung sei vor allem "das Gefühl, wirklich respektiert zu werden" wichtig für die Frauen.

Außerdem solle mit der Förderung das Niveau des Teams weiter verbessert werden, sagte Walltin. Der Vize-Europameister von 2013 war bei der EM im vergangenen Sommer punkt- und torlos in der Vorrunde gescheitert.

Nationalspielerin Caroline Hansen zeigte sich "dankbar" für die Vereinbarung. "Für euch ist es vielleicht eine kleine Sache, die sich nicht in eurem monatlichen Gehalt widerspiegelt", schrieb die Offensivspielerin des deutschen Meisters VfL Wolfsburg bei Instagram. Doch für sie, ihr Team und den gesamten Fußball bedeute es sehr viel. "Danke, dass ihr diesen Schritt für weibliche Athleten gemacht habt", ergänzte sie.