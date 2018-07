München (AFP) Durch eine Serie von Schmierereien linker Parolen ist in München inzwischen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Von Freitag auf Samstag seien weitere 94 Objekte besprüht worden, darunter zahlreiche Autos, wie die Polizei in München am Sonntag mitteilte. Es ist bereits das fünfte Wochenende in Folge, an dem es zu solchen Sachbeschädigungen kam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.