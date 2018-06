Berlin (AFP) Die Spitzen der Union um die Parteichefs Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) haben ihr Treffen in Berlin beendet. Das teilte ein CDU-Sprecher am Sonntagabend mit. Am Montag um 12.00 Uhr wollen Merkel und Seehofer demnach in der CDU-Parteizentrale in Berlin gemeinsam eine Pressekonferenz geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.