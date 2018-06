Andorra la Vella (SID) - Nach seinem 79. Treffer für Europameister Portugal ist Weltfußballer Cristiano Ronaldo alleiniger Vierter in der ewigen Rangliste der erfolgreichsten Länderspiel-Torschützen. Beim 2:0 der Iberer in Andorra sorgte der Superstar von Real Madrid für das 1:0 (63.).

Treffsicherster Länderspieltorjäger ist der ehemalige Münchner, Berliner und Bielefelder Bundesliga-Profi Ali Daei (Iran/109 Tore) vor Ferenc Puskas (Ungarn/84) und Kunishige Kamamoto (Japan/80). Dahinter folgt Ronaldo (79), der Hussein Saeed (Irak/78) hinter sich ließ. Der dreimalige brasilianische Weltmeister Pele (77) ist Sechster.

WM-Rekord-Torschütze Miroslav Klose (16 Treffer bei WM-Endrunden) führt die ewige Torjägerliste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 71 Treffern vor "Bomber" Gerd Müller (68) an. Müller erzielte seine Treffer in nur 62 Länderspielen, bei Klose waren es am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere 137.