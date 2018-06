Köln (SID) - Nach neun Siegen in neun Spielen fehlt Weltmeister Deutschland nur noch der Erfolg gegen Außenseiter Aserbaidschan zur perfekten WM-Qualifikation. Das Spiel in Kaiserslautern beginnt um 20.45 Uhr, Bundestrainer Joachim Löw hat bereits einige Wechsel angekündigt. So sollen Leroy Sane, Emre Can und Keeper Bernd Leno eine Chance erhalten.

Der 16. WM-Lauf im japanischen Suzuka steht ganz im Zeichen des Duells der Ex-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und Sebastian Vettel im Ferrari. Der WM-Führende Hamilton geht ab 7.00 Uhr von der Pole Position ins Rennen, sein Verfolger Vettel startet neben ihm von Platz zwei.

Drei deutsche Athleten kämpfen zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Montreal um eine Medaille. Die Chemnitzerin Pauline Schäfer und Tabea Alt aus Ludwigsburg haben sich für das Finale am Schwebebalken qualifiziert. Am Barren steht Marcel Nguyen aus Unterhaching im Endkampf.

In der Bundesliga hinken die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel den eigenen Ansprüchen hinterher, am Sonntag haben beide Nordklubs in der Champions League die Chance, Selbstvertrauen zu sammeln, stehen allerdings vor schwierigen Aufgaben. Flensburg trifft ab 15.00 Uhr in Polen auf KS Kielce, Kiel bekommt es ab 17.00 Uhr in Ungarn mit MKB Veszprem zu tun.